- Miscarea de eliberare nationala (MEN), o organizatie de extrema-dreapta din Rusia, care are filiale in toate tarile fostei Uniuni Sovietice, inclusiv in Republica Moldova, a lansat in weekend, in Gagauzia, o campanie de colectare de semnaturi pentru a recunoaste drept ilegala destramarea URSS.

- In acest weekend, in capitala Gagauziei, s-a desfașurat o campanie de colectare de semnaturi, care are drept scop recunoașterea ilegala prabușirea Uniunii Sovietice (URSS) și de a promova restabilirea granițelor in conformitate cu cel de-al Doilea Razboi Mondial. Acțiunea a fost organizata de Mișcarea…

- Propriul popor se intoarce impotriva dictatorului care pare ca iși joaca ultima carte reala. In ciuda protestelor care au cuprins țara, aparatul de reprimare al statului iși face in continuare treaba, iar mii de oameni au fost arestați pentru ca se opun razboiului inutil, mulți dintre ei au primit deja…

- Ministerul de Externe ucrainean noteaza ca in timpul invadarii Ucrainei, Rusia a spus aceleași declarații ca și acum cu privire la Republica Moldova. Astfel, potrivit Știri.md , acest lucru se arata in mesajul secretarului de presa al ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko, publicat…

- Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat ca la perchezitiile facute la locuinta fostului presedinte Igor Dodon si la cea a mamei acestuia au fost gasiti peste 2 milioane de lei, o parte in valuta, fiind pus sechestru pe aceasta suma. De asemenea, procurorii cer prelungirea mandatului…

- Incepand cu 15 august, intra in vigoare noul embargo impus de ruși la produsele vegetale din Republica Moldova. Astfel, potrivit autoritaților din Federația Rusa, starea fitosanitara a produselor vegetale autohtone nu corespund reglementarilor, fiind depistați 5 daunatori de carantina in loturile importate.…

- Autoritatile Unitatii Teritoriale Autonome a Gagauziei vor sa ajunga la o intelegere directa cu Rusia in legatura cu exporturile de fructe și legume, dupa ce Moscova a anunțat ca va interzice din 15 august importurile de produse vegetale din Republica Moldova. Rusia a invocat „incalcarea standardelor…