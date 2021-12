Stiri pe aceeasi tema

- Protest la Viena. Mii de austrieci au iesit sambata in strada, pentru a protesta impotriva masurilor radicale ale autoritatilor privind pandemia Covid 19.Mai multe mii de manifestanti s au adunat sambata la miezul zilei la Viena pentru a protesta impotriva reintroducerii lockdown ului si a vaccinarii…

- O copie a „Giocondei” s-a vandut cu 273.000 de euro la Paris, relateaza EFE, preluat de Agerpres. Cumparatorul este „un colectionar european”, a dezvaluit miercuri un purtator de cuvant al casei Artcurial, care nu a dorit sa ofere si alte detalii privind identitatea acestuia. Purtatorul de cuvant a…

- In ziua de joi, 4 noiembrie 2021, la orele 12, a avut loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul „Viata religioasa a romanilor din judetele Harghita si Covasna in perioada Dictatului de la Viena (1940-1944)”, apartinand parintelui militar Elisei Florin Vatamanu, elaborata in cadrul Scolii…

- Mitropolitul Serafim al Germaniei a binecuvantat sambata lucrarile executate pana in prezent la Biserica „Sfantul Ștefan cel Mare” din Viena, sub coordonarea parintelui paroh Emanuel Nutu. Mitropolitul l-a felicitat pe parintele paroh pentru reușita de a ridica biserica, dar și pentru lucrarea…

- 1967. Acesta este anul de producție pentru vagoanele de dormit aflate inca in activitatea CFR!! Vagoanele vechi de 54 de ani au fost produse in Germania Federala și circula și acum pe rutele interne. Informația a fost data publicitații de ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vilceanu, la solicitarea…

- Iranul este gata sa reia negocierile privind programul sau nuclear la Viena in noiembrie, a anuntat miercuri ministrul adjunct care raspunde de acest dosar, Ali Bagheri, la finalul unei intalniri de la Bruxelles cu negociatorul european Enrique Mora, relateaza AFP. "Am avut o conversatie serioasa…

- Mai multe trenuri au intarzieri, sambata, intre 100 și 300 de minute, dupa ce la infrastructura de alimentare cu electricitate, intre statiile Branisca si Ilia, au fost raportate defecțiuni vineri noaptea. In zona respectiva, garniturile feroviare circula si cu locomotive Diesel. Intre timp, CFR Calatori…

