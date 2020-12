Fiji: După trecerea ciclonului mortal Yasa, autorităţile se tem de creşterea riscului de îmbolnăvire Bolile ameninta sa inrautateasca situatia deja grava din Fiji, tara devastata de trecerea ciclonului mortal Yasa, au avertizat duminica autoritatile citate de AFP.



Alimente si apa au fost trimise de urgenta in zonele cele mai afectate de furtuna care a maturat in noaptea de joi spre vineri insulele situate in nordul arhipelagului din Pacificul de Sud, determinand evacuarea a peste 23.000 de locuitori.



Patru oameni au murit, sate intregi au fost devastate, recoltele au fost distruse si numeroase animale au fost rapuse de intemperii.



"Lucratorii din sectorul agricol…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

