Statul Fiji a aruncat „cartoful fierbinte" in curtea americanilor. Iahtul oligarhului rus Suleiman Kerimov a fost o „pacoste" prea mare la bugetul acestei natiuni. Intretinerea navei care valoreaza 300 de milioane de euro aproape ca a dus la faliment arhipeleagul de insule. Administrarea iahtului: 30 de milioane de dolari pe an Asadar, super-iahtul oligarhului rus […]