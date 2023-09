Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Victor Vlad Cornea formeaza un cuplu de cateva luni și traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Artista i-a cunoscut repede pe parinții iubitului ei, care au placut-o din prima clipa.Dupa ce s-a speculat ca parinții lui Victor Vlad Cornea nu ar fi de acord cu Andreea Balan, pentru ca…

- Ultimele luni au fost groaznice pentru Dana Roba și asta pentru ca vedeta a fost mutilata de soțul ei, Daniel Balaciu, iar medicii nu ii dadeau șansa la viața. Make-up artista și-a revenit acum, muncește și este foarte fericita alaturi de fetițele ei, Chantal și Celine. Recent, pe rețelele sale personale…

- Potrivit antena3.ro, femeia susține ca Loredana a izbucnit in plans in momentul in care a intrat in camera de vizita și i-a cerut sa o ierte. Reporter: Cand ați intrat prima data, ce v-a spus? Mama Loredanei: A inceput sa planga. Regrete, regrete, regrete, sa o iert… Reporter: Și-a dat seama ce face?…

- In timp ce Dana Roba se afișeaza alaturi de noul barbat din viața pe care il numește un ”prieten foarte bun”, dar care ii aduce buchete de flori și o ține de mana, soțul agresor care a torturat-o pe vedeta face eforturi uriașe sa iasa din inchisoare. Veștile nu sunt insa bune pentru el, iar judecatorii…

- Dana Roba a facut cateva declarații despre barbatul care a torturat-o pana aproape de moarte și care inca ii este soț pana la pronunțarea divorțului. Daniel Balaciu, care se afla momentan la inchisoare, i-ar trimite mesaje mamei fetițelor sale prin intermediul rudelor.

- In ediția Acces Direct din aceasta dupa amiaza, socrul Danei Roba, Nicolae, tatal lui Daniel Balaciu, a vorbit despre incidentul șocant in urma caruia nora lui a fost mutilata chiar de fiul sau. Barbatul face acuzații grave la adresa make-up artistului. Susține ca vedeta era neglijenta cu fetițele și…

- Dana Roba a trecut prin momente de coșmar și a fost la un pas de moarte din cauza soțului ei, care a batut-o cu un ciocan. Dupa o luna de internare și incertitudini cu privire la starea ei, vedeta și-a facut curaj și a aparut la televizor, facand primele delcarații dupa incidentul ingrozitor. Iata ce…

- Kuzmin spune ca partidul lui Simion este singura forța care a reușit sa intre in Parlament cu o campanie in favoarea valorilor naționaliste, dar impotriva Statelor Unite. Mai mulți parlamentari AUR au participat la evenimentele organizate de Kuzmin la București de la inceputul razboiului din Ucraina. ,,Exista…