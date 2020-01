Stiri pe aceeasi tema

- Petruta, sotia lui Andrei Gheorghe, s-a stins din viata la finalul anului 2019, lasand-o in urma pe Katarina, fiica ei, indurerata. Tanara a povestit totul despre moartea mamei, dar si despre relatia pe care aceasta a avut-o cu Andrei Gheorghe. Petruta nu stia cum sa traiasca fara el!

- La nici doi ani de la moartea lui Andrei Gheorghe, sotia lui, Petruta, a murit la doar 52 de ani. "Petruta Gheorghe a fost, pentru fiecare dintre pacientii sai si pentru toti cititorii nostri care i au parcurs articolele utile, o resursa de echilibru si o sursa de inspiratie.Intreaga echipa DOC ii ramane…

- Moartea lui Gheorghe Dinica a lasat urme adanci in inimile apropiatilor si a sutelor de fani. Acesta s-a stins din viata la varsta de 75 de ani, suferind un stop cardiac. Duminica s-au implinit 10 ani de cand actorul a parasit aceasta lume, condus pe ultimul drum de aplauzele oamenilor care l-au apreciat…

- Dupa ce a invins cancerul, vedeta a facut pasul pe care l-a asteptat toata viata: s-a casatorit in Franta. Acum, vestea mult asteptata de admiratori a venit! Rona Hartner si sotul ei s-au casatorit religios in mare secret, in Romania.

- Ana Maria Preda, fiica regretatului artist Aurelian Preda trebuia sa fie prezenta in aceasta seara in platoul Acces Direct, acolo unde urma sa fie dezbatut subiectul testamentului secret lasat in urma de cantareț.

- Apar detalii teribile despre cazul de la Pucioasa, unde o fata a ajuns la spital plina de sange, dupa ce a intreținut relații intime cu șoferul microbuzului școlar, un barbat de 44 de ani.

- Lorena Balaci a slabit foarte mult in ultima perioada, iar felul in care a ajuns sa arate i-a lasat cu gura cascata pe prietenii sai. Chiar ea a fost cea care a tinut sa arate cat de schimbata este fata de acum cinci ani.