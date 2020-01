Fiica generalului iranian ucis vineri de o lovitura americana a declarat luni, în fața marii mulțimi adunate la ceremonia funerara din Teheran, ca pentru Statele Unite și Israel urmeaza vremuri nefaste din cauza morții lui Qassem Soleimani, transmite Reuters.



&"Trump, nebunule, sa nu crezi ca totul s-a terminat odata cu martiriul tatalui meu&", a spus Zeinab Soleimani, într-un discurs transmis de televiziunea de stat.





