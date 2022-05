Fiica lui Mihai Gâdea și-a făcut debutul în muzică. Ascultă prima sa melodie! Fiica cunoscutului prezentator de televiziune Mihai Gadea, și-a facut debutul in muzica. In varsta de 19 de ani, Karina Maisha a fost acceptata dupa Bacalaureat la o facultate prestigioasa din Florența, Italia, insa s-a razgandit in ultimul moment și a decis sa se dedice pasiunilor sale pentru fotografie, moda și muzica. Pasiune mai veche pe care Karina și-a aratat-o prin cateva cover-uri pe care le-a promovat pe YouTube in trecut. ”Orice parinte isi doreste ca puiul lui sa fie fericit. Astazi, insa, tu, iubita mea Karina, m-ai bucurat cat pentru toata viata! Sunt atat de mandru incat un milion… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

