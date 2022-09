Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie 2020, in urma unui schimb operativ de informații cu Departamentul pentru Siguranța Naționala a Statelor Unite ale Americii din cadrul Ambasadei S.U.A. din Austria, polițiștii Direcției de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunilor de tentativa…

- Israelul a primit inapoi, de la Statele Unite ale Americii, o moneda veche de aproape 2000 de ani, care reprezinta o comoara. Piesa dateaza din timpul unei rebeliuni evreiești impotriva stapanirii romane, iar valoarea ei este estimata in jurul sumei de 1 milion de euro.

- Jill Biden, soția președintelui Statelor Unite, a fost reinfectata cu coronavirusul COVID-19 la patru zile dupa ce s-a recuperat, relateaza miercuri The Hill. „Prima doamna nu a dezvoltat simptome ale bolii. Ea va ramane in Delaware in izolare”, a declarat directorul de comunicare al Primei Doamne,…

- Reprezentativa de masculina de baschet-cadeti a Romaniei a invins fara probleme, scor 88-57, selectionata similara a Ucrainei, in cel de-al treilea meci sustinut in Grupa D din cadrul FIBA U16 European Championship, Division B, de la Sofia (Bulgaria). Duminica, 14 august, este zi de pauza pentru toate…

- Dupa succesul literar pe care l-a avut cu cartea autobiografica Povestea mea ( Becoming ), Michelle Obama, fosta prima doamna a Statelor Unite ale Americii, lanseaza al doilea volum intitulat The Light We Carry .

- O drona militara s a prabusit in apropiere de unitatea de la Campia Turzii.La acea unitate militara se afla soldati ai Statelor Unite ale Americii, transmite Antena 3Primele informatii arata ca aparatul fara pilot era dirijat de militarii americani. Este vorba de un aparat de lupta apartinand armatei…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, Jr., o scrisoare cu ocazia Zilei Independenței SUA, prilej cu care a adresat felicitari poporului american, atat in nume personal, cat și din partea poporului roman, informeaza Administrația Prezidențiala.…