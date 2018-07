Potrivit site-ului Ministerului Educatiei Nationale, Patricia Boc a contestat nota 9,8 primita la Istorie iar in urma corectarii nota i-a fost scazuta la 9,6, ceea ce a dus si la reducerea mediei, de la 9,73 la 9,66, transmite Mediafax.

Fiica cea mica a lui Emil Boc nu va avea nevoie, insa, de media de la Bacalaureat, in conditiile in care se pregateste sa dea, in 25 iulie, examen de admitere la Facultatea de Medicina Dentara a Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, doar din biologie si chimie, arata sursa citata.

La specializarea Medicina Dentara…