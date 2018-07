Fiica lui Cosette Kojic a debutat ca model. Are 14 ani si 1,83 metri inaltime!

Stiri pe aceeasi tema

- Alex Dima, prezentator la „Romania, te iubesc!”, a avut o discuție cu fiica lui, in urma careia a ramas fara replica. Dupa ce și-a revenit din șocul primit odata cu intrebarea și explicația adolescentei, jurnalistul de la Pro TV a facut publica intreaga conversație. In doar doua ore de la postare, aceasta…

- Eliza, fiica Adrianei Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, nu are deloc noroc in ceea ce privește Evaluarea Naționala. Adolescenta nu a reușit sa ia nici macat 5 la proba de Matematica, in faza inițiala. Iar, acum, dupa depunerea contestației, s-a ales cu aproape un punct „mancat” din nota obținuta…

- Absolvenții claselor a VIII-a mai au de trecut peste cateva zile de emoții deoarece susțin primul examen din viața lor, Evaluarea Naționala. Alaturi de cei circa 150.000 de elevi, și Eliza Iliescu, fiica celei mai batrane mame din Romania va trece prin focul probelor.

- Peste 100 de sculpturi, unele de peste 6 metri inaltime, realizate din aproximativ 80 de tone de material, vor fi prezentate incepand din 16 iunie, la Castelul Cantacuzino, in expozitia „100 de ani Romania. 100 de sculpturi. 100 de zile“, un eveniment dedicat aniversarii Centenarului.

- Femeia si barbatul de circa 50 de ani suspectati de trafic si exploatare de minori au fost arestati marti, 22 mai, intr-o tabara situata la La Courneuve in Seine-Saint-Denis, in cadrul unei operatiuni a politiei, relateaza site-ul lenouveaudetective.com. Dupa doua luni de ancheta…

- Femeia si barbatul de circa 50 de ani suspectati de trafic si exploatare de minori au fost arestati marti, 22 mai, intr-o tabara situata la La Courneuve in Seine-Saint-Denis, in cadrul unei operatiuni a politiei, relateaza vineri site-ul lenouveaudetective.com. Dupa doua luni de ancheta si audierea…

- Fiica lui Teo Trandafir și-a aniversat ziua de naștere, iar vedeta i-a transmis un mesaj induioșator. Prezentatoarea de televiziune teo Trandafir este mama unei fetițe adoptate, Maia. Relația dintre Teo Trandafir și Maia este una cu totul speciala, cele doua fiind nu doar mama și fiica, ci și foarte…

- Cel mai mare vitraliu din Romania, propus deja pentru Cartea Recordurilor, se afla la Biblioteca din Ramnicu Valcea. Vitraliul este, de 14 ani, acoperisul Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” din Ramnicu Valcea. “Vitraliul Facerea Lumii a devenit un reper pentru judetul Valcea. O capodopera care…