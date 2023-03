Stiri pe aceeasi tema

- Fericire uriașa pentru indragitul artist, fiul sau cel mare tocmai a implinit 21 de ani. Pentru a marca evenimentul, Ștefan Banica Jr a transmis un mesaj emoționant pentru Radu. Stefan Banica Jr a transmis un mesaj emoționant pentru fiul sau, Radu Ștefan Banica Jr are toate motivele sa fie un tata mandru,…

- Ruby este sarbatorita zilei de astazi! Cantareața a implinit frumoasa varsta de 34 de ani și a postat pe rețelele de socializare imagini in timp ce sufla in lumanari, iar fanii au fost cei care i-au transmis numeroase urari. Bunica vedetei a surprins-o cu un mesaj special cu ocazia aniversarii sale.

- Alice Cavaleru este plecata in Tenerife alaturi de Vladimir Draghia și cele doua fiice ale lor, Zora și Alegra. Vedeta a intampinat cateva probleme cu mezina familiei deoarece a inceput regresia somnului. Cu toate ca este obositor pentru aceasta, mai ales ca este in vacanța, iși dorește sa fie cat mai…

- Pele a murit joi, 29 decembrie, dupa o perioada in care s-a luptat in spital cu cancerul de colon. Dupa tragica veste, fiica lui a publicat ultima imagine cu legendarul fost fotbalist și a transmis un mesaj emoționant, in care și-a aratat aprecierea fața de cel care a fost simbolul fotbalului mondial.

- Multe vedete din Romania au ales sa petreaca sarbatorile de iarna in familie, alaturi de cei dragi. Așa se poate spune și despre Alice Cavaleru și Vladimir Draghia, doar ca acest Craciun a adus și o serie de probleme de sanatate pentru mezina familiei, Alegra.

- Alice Cavaleru este activa in mediul online și impartașește cu fanii momentele importante din viața sa. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand soția lui Vladimir Draghia a distribuit o imagine alaturi de mezina familiei, Alegra.

- Mihai și Elwira Petre formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri, avand și doua fiice, Catinca și Ariana. Fiica cea mare a implinit, astazi, 10 ani. Parinții au surprins cateva imagini emoționante și au scris un mesaj frumos, special pentru Catinca.

- Alegra-Nova, fiica lui Vladimir Draghia și Alice Cavaleru, a implinit 3 luni, iar mama ei a transmis un mesaj emoționant pe una dintre rețelele de socializare. De cand a venit pe lumea cea de-a doua fetița, cuplul se simte complet. In urma cu trei luni, Alice Cavaleru a devenit mama pentru a doua oara.…