In timp ce Alex Bodi se afla dupa gratii, numele sau fiind implicat intr-un dosar de proxenetism, Bianca Dragușanu joaca rolul de mama ”vitrega”. Blondina are grija de fiica fostului soț, deși acesta are o relație cu Daria Radionova. Imaginile incredibile cu diva sexy, Sofia și micuța Selena!