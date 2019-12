Stiri pe aceeasi tema

- Ilham Tohti, profesor universitar uigur încarcerat pe viața în China, este laureatul din 2019 al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire, acordat de Parlamentul European. Fiica sa Jewher Ilham a fost cea care a primit, miercuri, în cadrul unei ceremonii la Strasbourg,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Fiica lui Ilham Tohti, profesor universitar uigur incarcerat pe viata in China, a primit miercuri, la Strasbourg, in cadrul unei ceremonii desfasurate in plenul reunit al PE, premiul Saharov pe 2019 pentru drepturile omului si libertatea de…

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…

- Fostul lider al regiunii autonome chineze Xinjiang, Nur Bekri, candva unul dintre uigurii de rang inalt in aparatul regimului chinez, a fost condamnat luni la inchisoare pe viata pentru coruptie, a anuntat Curtea Suprema din China, relateaza AFP. Potrivit presei oficiale, el a recunoscut…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat marti "profund afectat" de tacticile Beijingului, printre care se numara si arestarile arbitrare. Intr-un comunicat, el a aratat ca exista informatii despre decesul tatalui unui militant uigur, in urma detentiei si interogatoriului dintr-un lagar…

