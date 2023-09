Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost acuzat de uciderea a trei femei in New York, in urma cu mai bine de un deceniu, și de abandonarea cadavrelor acestora in apropierea unei plaje din Long Island, a anunțat, vineri, (14 iulie) biroul procurorului districtual din comitatul Suffolk. La mai bine de un deceniu dupa ce 11 cadavre…

- Caprele Charlie, Cowgirl, Mallomar si Chico au ca misiune vara aceasta sa pasca buruienile care cresc pe stancile sectiunii Forever Wild din parcul Riverside, o zona naturala protejata si un sanctuar de pasari, pe malul raului Hudson in Upper West Side din Manhattan.

- Vladuța Lupau a participat la nunta anului din Vestul Romaniei, dintre Claudia Ionaș, fiica lui Florin Generalul, și instrumentistul Raul Uncu, unde au participat peste 1000 de invitați.Claudia Ionaș este și ea o apreciata artista de muzica populara din Banat, iar tatal eim Florin Generalul, este un…

- Eduard Palaghita, un roman foarte pasionat de mașinile Dacia si stabilit de 28 de ani in Statele Unite ale Americii, a participat recent la o expoziție auto in Manhattan cu o Dacia Papuc din 1986, pe care a achiziționat-o anul trecut.

- Format in societatea americana, chiar daca la ”Imperiul Leilor” s-a dovedit un investitor zgarcit, Sebastian Dobrincu zice ca ar imparți totul cu viitoarea sa soție, ar fi de acord cu un posibil ”contract prenupțial”. Romanul ajuns milionar la 24 de ani, in patria IT-ului mondial, Silicon Valley, Dobrincu…

- Un american si doi chinezi au fost gasiti vinovati pentru ca, sub pretextul luptei impotriva coruptiei, au cautat sa repatrieze fortat opozanti si disidenti chinezi care locuiesc in Statele Unite, noteaza AFP, citata de Agerpres . Michael McMahon, un fost politist din New York in varsta de 55 de ani,…