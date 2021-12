Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adi Minune a avut parte de o surpriza de zile mari. In timpul petrecerii de Craciun iubitul ei s-a așezat in genunchi și a cerut-o in casatorie, sub privirile socrului mic.

- Un roman traiește de 15 ani intr-un oraș aflat in estul Siberiei, acolo unde temperaturile scad cu mult sub cele de ingheț. Marius Giura locuiește in capitala Republicii Buryatia, Ulan-Ude. Temperaturile ajung la -30 de grade Celsius In orașul din estul Siberiei locuiesc aproximativ 450.000 de oameni,…

- Gina Pistol a fost invitata in podcast-ul lui Speak, „La fileu”, unde a vorbit și despre cum s-a schimbat viața ei de cand a devenit mama. Nu au bona, iar Smiley este foarte implicat in creșterea micuței Josephine.De cand a nascut, Gina Pistol se ocupa tot timpul de fiica ei. Artista este in concediu…

- Elena Gheorghe și Cornel Ene traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de zece ani, atunci cand și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Ei bine, astazi, cei doi sarbatoresc 11 ani de cand artista a fost ceruta in casatorie. Mai mult decat atat, pentru a fi totul special, frumosul cuplu se…

- (P) Succesul este al celor care muncesc si nu renunta atunci cand dau de greu! Programul de mentorat in IT WellCode este unul de succes, insa extrem de provocator pentru cursanti. Testimonialele acestora sunt dovada ca pragurile de dificultate a problemelor sunt extrem de ridicate, insa mentorii reusesc…

- MediCOOL este primul show care face sanatatea un interes general. E emisiunea care in care medicul Mihail Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, raspunde la intrebari de natura medicala și ne spune, de fiecare data, ca prioritatea noastra trebuie sa fie intotdeauna sanatatea.

- Daria Radionova traiește cele mai frumoase clipe din viața ei. Tanara pare sa fi uitat complet de Alex Bodi și de povestea de dragoste pe care au avut-o impreuna. Fosta iubita a lui Alex Bodi, ceruta in casatorie Acum, șatena și-a refacut viața alaturi de alt barbat și chiar daca nu sunt impreuna de…