Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Smiley (37 de ani) și iubita lui, prezentatoarea de televiziune Gina Pistol (40 de ani) urmeaza sa devina parinți. Recent, in mediul online, Gina a dezvaluit ca intre filmari, ea și solistul lucreaza la amenajarea casei in care locuiesc. Cum se pregatește Smiley pentru rolul de tata? „In viața…

- La inceputul lunii iunie a anului trecut, Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Cuplul are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. „Vor sa dovedeasca ca eu nu am venit. Mai nou au spus…

- Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lavinia Pirva a vorbit despre noile sale proiecte, dar și despre fiul ei și al artistului, actorului și omului de televiziune Ștefan Banica Junior (52 de ani). Cuplul s-a casatorit in Bulgaria in urma cu trei ani și are un fiu, Alexandru, in varsta de 1…

- Recent, in mediul online, Lavinia Pirva (35 de ani) a mulțumit echipei care s-a ocupat de noua ei intervenție estetica. Artista a marturisit ca era ceva ce a deranjat-o mereu. Lavinia Pirva a apelat la o noua intervenție estetica: „Mereu m-a deranjat” „In general, nu simt nevoia sa ma justific pentru…

- Artistul și omul de televiziune Horia Brenciu (46 de ani) este tatal a patru copii. Doi dintre aceștia, doua fiice, sunt ale soției sale, Alice, a treia, tot o fetița, este rodul iubirii dintre cei doi, iar al patrulea, un baiețel, a fost adoptat imediat dupa ce s-a nascut. Invitat in platoul emisiunii…

- Recent, in emisiunea Teo Show , Andreea Raicu (43 de ani) a marturisit ca s-a testat de trei ori pentru coronavirus. Andreea Raicu, testata pentru coronavirus: „Nu mi-e frica ” „Ma trezesc dimineața uneori și-mi zic: «Inca o zi in care trebuie sa fiu atenta cu cine ma vad». (…) Intotdeauna port masca.…