Stiri pe aceeasi tema

- O noua lege ar putea permite accesul copiilor din Romania pe rețelele de socializare doar cu acordul parinților. Prin aceasta inițiativa se dorește prevenirea, combaterea dependența de ecrane, efectele pe care le au pe termen lung asupra dezvoltarii celor mici și protejarea copiilor de conținutul extrem…

- Fotbalistul egiptean Mohamed Salah, atacant al echipei Liverpool, a facut miercuri seara un apel video pe rețelele de socializare, pentru incetarea violențelor in Fașia Gaza și pentru trimiterea de ajutoare umanitare celor refugiați.

- Nadd Hu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țara a ajuns in echipa lui Catalin Scarlatescu. Chef-ul i-a acordat o șansa de a merge mai departe, dupa ce a demonstrat cat de bine se descurca in bucatarie.

- Selly și iubita lui, Smaranda Știrbu au sarbatorit implinirea celor 5 ani de relație. Cei doi se susțin și se sprijina necondiționat in toate proiectele lor. Pentru a marca așa cum se cuvinte aniversarea, indragostiții au plecat in Italia, intr-o regiune superba.

- Relația dintre Claudia Florescu și Bogdan Cirlan a ajuns la sfarșit dupa ce s-au intors de la Insula Iubirii, iar acest lucru a provocat multa suferința in sufletul concurentului. Ei bine, cei doi s-au afișat impreuna, din nou, in urma cu cateva zile. Insa, se pare ca Bogdan Cirlan inca nu și-a gasit…

- In urma cu doar cateva ore, Elena Udrea a avut o reacție furibunda pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis fostul ministru al Turismului pe rețelele de socializare dupa ce a aflat ca nu i-a fost acceptata permisia de 24 de ore pentru a merge acasa in ziua in care fiica sa implinește cinci ani.

- Mesaj emoționant postat de fata celor doi soți care au murit dupa incendiul de la Crevedia: 'Ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme'Un barbat și o femeie - soț și soție - au murit in urma incendiului de la Crevedia. Fata celor doi a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.„Parinti…

- Claudia Patrașcanu are un nou proces cu fostul soț, Gabi Badalau. Cei doi se judeca de mai bine de 5 ani și nu pare sa ajunga la o rezolvare. Artista iși dorește sa scape de acest calvar și sa iși poata crește singura cei doi baieți.