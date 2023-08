Fiica Adelinei Pestrițu a împlinit 5 ani. Câteva din rarele imagini postate pe internet! Fiica Adelinei Pestrițu a implinit 5 ani. Cateva din rarele imagini postate pe internet! In urma cu aproximativ trei ani, Adelina Pestrițu și Virgil Steblea au hotarat sa nu mai posteze in mediul online imagini cu chipul fiicei lor. Cei doi au luat atunci aceasta decizie pentru a-și proteja copilul, spre dezamagirea fanilor care adorau sa vada imagini cu micuța. In ultimul an insa, extrem de rar, Adelina și-a bucurat urmaritorii cu cateva fotografii in care apare și micuța Zeny. Același lucru s-a intamplat și ieri, cand fiica Adelinei Pestrițu a implinit 5 ani. Vedeta a postat pe Instagram cateva… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama și-a cumparat in urma cu șase luni o vila in valoare de 400.000 de euro in Dubai. Fosta soție a lui Ilie Nastase a aratat tuturor imagini din noua ei locuința, care inca este in renovare.Brigitte Pastrama a plecat din nou in Dubai, acolo unde se ocupa de renovarea vilei pe care și-a…

- Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formeaza un cuplu de 7 ani, iar in urma cu 4 ani s-au casatorit. Povestea lor de dragoste continua mai frumos ca niciodata, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru aniversarea celor 4 ani de cand și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu.Adelina Pestrițu și-a…

- Carmen Bruma, Mircea Badea și Vlad, fiul lor in varsta de 9 ani, s-au relaxat intr-o vacanța in Turcia. S-au bucurat de condiții de lux la hotelul de cinci stele unde au fost cazați. In urma cu mai bine de o saptamana, Carmen Bruma și iubitul ei, Mircea Badea, alaturi de baiatul lor, s-au imbarcat intr-un…

- Fiica Loredanei Groza și a lui Andrei Boncea a implinit ieri 25 de ani. Atista și-a surprins fanii cu o serie de imagini rare, in care apare alaturi de Elena. Vedeta a publicat mai multe imagini cu Elena de pe vremea cand era doar un copil, dar și poze mai recente. Alaturi de poze, interpreta a scris…

- Britney Spears susține ca a fost palmuita de bodyguardul baschetbalistul Victor Wembanyama, in Las Vegas. Vedeta a depus plangere in urma acestui incident, iar starul NBA a avut prima reacție.In urma cu o zi, Britney Spears a postat pe rețelele de socializare un text in care relateaza intreaga situație.…

- Theo Rose și regizorul Anghel Damian au devenit pentru prima oara parinți. Artista a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Vedeta a postat imagini cu micuțul ei și a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram.„Mulțumesc tuturor pentru ganduri și mesaje! Sa va bucure Dumnezeu la fel cum ne-a…

- Dupa apariția Adelinei Pestrițu la nunta lui Smiley cu Gina Pistol s-a zvonit ca fosta prezentatoare ar fi insarcinata a doua oara. Vedeta a facut primele declarații despre acest subiect care a starnit mult curiozitate in randul fanilor.Adelina Pestrițu a fost prezenta sambata, 27 mai, la nunta Ginei…