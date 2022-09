Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de o jumatate de procent (0,45%) din populatia Romaniei este inscrisa in Registrul National al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, a informat, vineri, directorul general al registrului, Aurora Dragomiristeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice tinteste un donator compatibil pentru fiecare pacient. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro

- Aurora Dragomiristeanu, directorul general al Registrului National al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca este nevoie in acest moment de mai multi romani care sa se inscrie in acest Registru, astfel incat mai multi pacienti cu cancere ale sangelui…

- Romania este țara europeana cu cei mai mulți copii uciși in accidente rutiere. Peste 100 iși pierd viața anual in accidente rutiere, iar 450 sunt raniți grav. Numai in primele opt luni din acest an, in Capitala au avut loc 32 de accidente grave in care au fost implicați minori. Cauzele: fie copiii au…

- Inima unei tinere de 18 ani, victima a unui accident rutier grav din Timisoara, va bate in pieptul unei fete de doar 16 ani, cu insuficienta cardiaca. Pacienta era pe lista de asteptare de 6 luni, iar ieri a fost operata la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures.…

- Familia unei tinere in varsta de doar 18 ani, aflata in moarte cerebrala in urma unui accident rutier, a fost de acord ca organele copilului lor sa fie prelevate pentru a da o șansa la viața altor pacienți din țara. „Pacienți aflați pe lista de transplant au fost readuși in cursa vieții prin transplant…

- O tanara de 35 de ani, din Craiova, este nevoita sa infrunte cancerul si are nevoie de sprijin din partea noastra pentru a-i putea tine piept. Denisa Arnautu avea o viata normala, se bucura de sotul si de fetita ei, dar in primavara acestui an, toata viata ei a suferit o schimbare de directie tragica,…