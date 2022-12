Sandu Daniel Catuna din Lunca Ilvei a fost implicat intr-un scandal cu un cioban din zona. Barbatul susține ca autoritațile s-au purtat nedrept cu el și ca și-a pierdut slujba și casa din Belgia din acest motiv. Aflat acum in arest la domiciliu, Sandu Daniel Catuna din Lunca Ilvei a contactat redacția Bistriteanul.ro. Iata, mai jos, textul integral trimis redacției și nemulțumirile pe care acesta le are: „Vreau sa va aduc la cunoștința situația mea: Eu am fost plecat in Belgia timp de 12 ani de zile. Am muncit legal, mi-am intemeiat o familie, am doi copii: o fetița și un baiat. Am venit in…