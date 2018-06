Stiri pe aceeasi tema

- Colaborarea Romaniei cu statele partenere aliate, inclusiv bazele si operatiunile militare de pe teritoriul tarii noastre au drept scop sa demonstreze ca "Marea Neagra nu este o mare teritoriala a Federatiei Ruse", a declarat, sambata, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.Oficialul roman…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat sambata dupa amiaza, la Mamaia, a declarat ca "ideea este sa demonstram ca Marea Neagra nu este o o mare teritoriala a Federatiei Ruse

- Ministerul Apararii Nationale isi doreste ca procedura de desemnare a firmei ce va construi, intr-un santier din Romania, patru corvete multifunctionale, sa se incheie anul acesta, a declarat sambata ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. El a participat la Black Sea and Balkans Security…

- Romania, prin contributia sa la Alianta Nord-Atlantica, este indreptatita sa vorbeasca despre o intarire a pozitiei sale ca "principal actor la Marea Neagra" in ceea ce priveste asigurarea securitatii regionale, a declarat, sambata, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la Black Sea and Balkans Security…

- Expertii trebuie sa se intrebe daca gandesc strategic viitorul digital al tarilor lor si daca acesta este unul rezistent la atacuri, a declarat, vineri, expertul american Melissa Hathaway, la "Black Sea and Balkans Security Forum". Melissa Hathaway a fost director al Joint Interagency…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si ministrul Energiei, Anton Anton, vor fi prezenti maine, 16.06.2018, la "Black Sea and Balkans Security Forum" de la Constanta.Ministrul Energiei, Anton Anton, va lua parte, incepand cu ora 14:00, la discutiile…

- Militarul din Dej, gasit mort pe plaja din Vadu, a fost avansat post-mortem la gradul de sublocotenent. Anunțul a fost facut de Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale. ”O veste trista de la Constanța, dupa cateva zile de la disparitie, marea a adus la mal trupul caporalului clasa a III-a Petru Cosma.…

- A doua ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum”, unul dintre cele mai mari evenimente din Romania pe tema securitații Marii Negre și a Balcanilor, organizat de asociația New Strategy Center, in parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanța și Zona Metropolitana Constanța, cu sprijinul Primariei…