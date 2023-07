Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in ziua de joi, 30 iunie, un individ, un cetațean al Tadjikistanului in varsta de 43 de ani, caruia i-a fost interzisa intrarea in Republica Moldova din considerente de securitate, a impușcat mortal un polițist de frontiera și un angajat din securitatea aeroportuara cu arma sustrasa de la un…

- Inaltul reprezentant al comunitatii internationale in Bosnia si Hertegovina, Christian Schmidt, a facut uz de puterile sale speciale pentru a anula doua legi controversate, adoptate recent de entitatea sarbilor din aceasta tara, refuzand sa recunoasca dec

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut sambata comunitatii internationale, la Port-au-Prince, sa faca din "drama" haitienilor o "prioritate", deplangand "ezitarile" de a se trimite o forta internationala care sa ajute politia, informeaza AFP. CITESTE SI Revoltele continua in Franța,…

- Presedintele belarus Alexander Lukasenko a semnat sambata o lege care interzice mass-media "neprietenoasa" din tari straine in Belarus, potrivit unui comunicat al serviciului sau de presa, informeaza cnn.com. CITESTE SI Parisul anunța ca francezii au devastat peste 700 de magazine in violentele…

- FCU Craiova a anunțat transferul lui Amar Kvakic (20 de ani), un fundaș central care a evoluat ultima data la Velez Mostar, in Bosnia. Kvakic vine liber de contract, dupa ce in ultimele 6 luni a evoluat la Velez. A bifat 13 meciuri in campionatul Bosniei in sezonul trecut. Amar este al 5-lea transfer…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va prezida o noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 (11.00 GMT) la Paris, pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta, in urma mortii unui adolescent ucis de un politist, anunta AFP. Seful statului, care se…

- Republica Moldova, alaturi de Georgia și Bosnia și Herțegovina, este o prioritate de top pentru NATO și este interesul și obligația Alianței de a acorda asistența acestor țari pentru a-și intari reziliența, a declarat secretarul general adjunct al Alianței, Mircea Geoana, in cadrul Adunarii Parlamentare…

- In Sfanta Zi de Paste, militarii Companiei Manevra ALTHEA, rotatia a II a, au incercat sa aduca o atmosfera specifica acestei sarbatori si in baza militara EUFOR din teatrul de operatii Bosnia si Hertegovina.Misiunea EUFOR ALTHEA a Uniunii Europene se desfasoara pe teritoriul Bosniei si Hertegovinei…