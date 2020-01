Stiri pe aceeasi tema

- In orasul est-german Blankenburg a avut loc o explozie produsa intr-un bloc de locuinte. Cel putin 25 de persoane au fost ranite, a anuntat politia, potrivit agrerpres.ro. Blocul de locuințe are cinci etaje. Autoritațile au trimis mai multe elicoptere in zona pentru a transporta raniții la spitalele…

- Obiectul interventiei: Opriti izolarea judetului Dambovita! Domnului LUCIAN NICOLAE BODE, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor De catre: Dumitru Lupescu, Deputat

- Pucioasa, Moreni, Fieni si Targoviste sunt orasele din judetul Dambovita unde Klaus Iohannis a obtinut cele mai bune rezultate la

- Patronul firmei care a efectuat deratizarea si dezinsectia in doua blocuri de locuinte din Timisoara a fost retinut, marti dimineata, de procurori sub acuzatiile de omor din culpa si vatamare corporala. Audierile la sediul Politiei Timis au durat toata noaptea in acest caz, potrivit Press Alert. Intre…

- COMUNICAT DE PRESA Dupa aproape 2 ani, Caravana SMURD "Fii pregatit!" a fost din nou prezenta in judetul Dambovita, orasele

- Caravana SMURD ,,Fii pregatit!" vine sambata, 26 octombrie, in Gaești (Parcul Central) și duminica, 27 octombrie, in Fieni (Parcul Central).

- Timp de 3 zile, jandarmii dambovițeni vor asigura masurile de ordine și siguranța publica in orașul Fieni, unde, incepand de

- In aceasta dimineața, un tanar din Moroeni, in timp ce conducea un autoturism, pe fondul desfașurarii de alte preocupari de