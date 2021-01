Stiri pe aceeasi tema

- De miercuri, in Romania vor fi distribuite și vaccinuri Moderna, iar in acest context autoritațile au explicat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane in parte. „Evaluarea se face de catre personalul medical din centrul de vaccinare. Exista o diferența intre cele 2 tipuri…

- La testul-grila in cadrul concursului de intrare in Rezidențiat 2020 au participat 72 de candidați din Alba, prin centrele de pregatire Cluj Napoca, Tg Mureș și Timișoara. In 2019 au fost doar 30 de candidați. In urma sesiunii de rezidențiat din 15 noiembrie 2020, toate cele 18 posturi scoase la...…

- 38- dintre romani au declarat ca cel mai mult isi doresc sa revina la normal posibilitatea de a calatori, iar unul din patru respondenti isi doresc sa revina la normal intalnirile cu familia si prietenii. De asemenea, 19- dintre respondenti au mentionat activitatile de recreere si doar 1 din 10 romani…

- Intr-un raspuns oficial trimis ziarului Libertatea, Ministerul Afacerilor Externe a reacționat cu privire la situația Ralucai Mureșan, care a mers pentru a se casatori la Consulatul General al Romaniei in Dubai, dar nu a putut din cauza „unei greșeli din sistem”. MAE arata ca legea prevede ca dosarul…

- Ministerul Apararii Nationale a transmis, luni seara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca institutia se va ocupa de depozitarea vaccinului anti-COVID, ca depozitul principal o sa fie la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, iar la Timisoara, Craiova,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Palatul Cotroceni, ca dupa alegerile parlamentare se asteapta la un guvern PNL si la o majoritate in Legislativ in jurul acestui partid. "Sincer, nu cred ca Partidul National Liberal va pierde alegerile. Eu cred ca va castiga alegerile si impreuna cu…

- Un tanar din Alba a fost reținut de polițiștii din Cluj-Napoca, dupa ce a fost prins la volan sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,10, mg/l alcool pur in aerul expirat, dar șoferul a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei in sange. Potrivit IPJ Cluj, marți,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind confiscarea extinsa a averilor, care prevede ca se dispune confiscarea extinsa asupra bunurilor dobandite de persoana condamnata intr-o perioada de 5 ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii…