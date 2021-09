Stiri pe aceeasi tema

- Statul maghiar va restitui catre 1,9 milioane de cetateni impozitul pe venit platit de acestia, suma totala alocata fiind de 600 de miliarde de forinti (1,69 miliarde de euro), scrie Hirado. Potrivit ministrul ungar al Finantelor, toate familiile care au cel putin un copil vor primi inapoi de la stat…

- Simona Halep a declarat ca in prezent se afla intr-un moment de euforie prelungit, pentru ca e bucuroasa si fericita de ceea ce se intampla in viata ei. De asemenea, a subliniat ca se afla momentul casatoriei a fost de neuitat. Halep a evidențiat toate acestea vineri, la lansarea platformei TennisWin,…

- „Connecting Europe Express”, trenul simbol al UE, a sosit vineri, 17 septembrie, in Gara de Nord din Capitala. 2021 este Anul European al cailor ferate. Uniunea promoveaza din ce in ce mai mult acest mijloc de transport, considerat sigur și ecologic. De asemenea, Bruxelles-ul atrage atenția asupra importanței…

- Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de sanatate publica din Senat, susține ca pandemia de COVID-19 nu se incheie cu valul 4, ci urmeaza alte cel puțin doua valuri de acum incolo. „Nu este problema daca vine sau nu al patrulea val, pentru ca al patrulea val este in momentul de fața in fața noastra.…

- Consumul de energie electrica al tarii a ajuns miercuri la nivelul-record de 8.865 MW, consum instantaneu, in intervalul orar 13:00 – 14:00, a anuntat, joi, Transelectrica. Consumul mediu al zilei a fost de 7.503 MW, cu 29 MW mai mare decat consumul mediu din 15 iulie 2021, cand a fost inregistrat precedentul…

- Arena Nationala va gazdui in luna octombrie cea mai mare competitie internationala de sporturi electronice din acest an, cu premii in valoare de 40 milioane de dolari, din care 16% vor merge la bugetul Statului roman sub forma de impozite. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Nicușor…

- City Insurance are 3 milioane de clienți RCA, iar renunțarea la ofertele speciale pentru șoferi afecteaza peste 250.000 de angajați din domeniul transporturilor. Economica.net subliniaza ca aceasta companie cerea un tarif fix de 5.900 de lei pentru asigurarea camioanelor de peste 16 tone care aparțineau…

- Papa Francisc a fost internat duminica intr-un spital din Roma pentru o intervenție chirurgicala programata pentru o intervenție chirurgicala la colon, a anunțat Vaticanul, citat de Mediafax. Anunțul biroului de presa al Sfantului Scaun nu a spus exact cand va fi efectuata intervenția chirurgicala,…