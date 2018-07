Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare caz de roman din Diaspora care alege sa vina cu numere personalizate in tara va fi analizat, urmand a fi luate si deciziile care se impun, a anuntat, luni, Georgian Dragan, purtator de cuvant al Politiei Romane.

- Șefii din Poliția Rutiera au ieșit cu declarații pe tema șoferului care circula cu placuțele de inmatriculare ”M..E PSD”. Georgian Dragan, purtator de cuvant al Poliției Romane, a explicat ca autoritațile din Romania au purtat o corespondența cu cea din Suedia și au aflat ca numerele erau valabile…

- Romanii din Diaspora sunt deciși sa revina in țara cu numere de inmatriculare la autovehicule in care sa fie cuprinse transmise mesaje anti-PSD. Totul a pornit dupa ce un roman din Suedia a facut senzație cu numarul sau preferențial MUIEPSD pe șoselele din țara, iar azi Poliția a decis sa-i faca…

- Adrian Dobre, fost purtator de cuvant al PSD, a afirmat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila a facut o "gafa serioasa de diplomatie" in cadrul vizitei in Muntenegru, prin incurcarea capitalei Podgorica cu cea a Kosovo - Pristina.

- Fost purtator de cuvant al PSD, atac la consilierii Vioricai Dancila. Adrian Dobre a afirmat, la Digi 24, ca premierul Viorica Dancila a facut o „gafa serioasa de diplomatie” in cadrul vizitei in Muntenegru, cand a incurcat capitala statului, Podgorica cu cea a Kosovo – Pristina și ca se impune o analiza…

- Judecatorul Doinita Mihalcea este, de luni, noul purtator de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii. Anterior, functia a fost detinuta de Florin Encescu, judecator la Tribunalul Gorj.Doinita Mihalcea a activat la Judecatoria Alexandria , Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti.…

- Politia din Berlin a ranit prin impuscare un austriac in varsta de 53 de ani care a strigat si a agitat un cutit inauntrul unei catedrale din centrul capitalei germane, a anuntat duminica un purtator de cuvant al politiei, relateaza The Associated Press. Niciun indiciu nu arata imediat ca faptele austriacului…

- ANCHETA…Soții Loredana și Eduard Vasile David, ambii agenți de poliție in cadrul IPJ Vaslui sunt in atenția Agenției Naționale de Integritate. Și asta dupa ce Agenția a constatat diferențe nejustificate de 147.322 de lei intre averea dobandita și veniturile realizate in perioada exercitarii funcției…