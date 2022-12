Stiri pe aceeasi tema

- Mara Toganel, prefectul județului Mureș și prim-vicepreședinte al PNL Mureș, a fost votata ieri, 17 noiembrie, in funcția de președinte al Organizației Femeilor Liberale (OFL) Mureș. In cadrul reuniunii Comitetului de Coordonare Județean a fost desemnat prin vot și noul Birou Politic Județean al OFL…

- Mara Toganel, prefectul județului Mureș și prim-vicepreședinte al PNL Mureș, a fost votata joi, 17 noiembrie, in funcția de președinte al Organizației Femeilor Liberale (OFL) Mureș. In cadrul reuniunii Comitetului de Coordonare Județean a fost desemnat prin vot și noul Birou Politic Județean al OFL…

- Președinții Consiliilor Județene Sibiu și Mureș, Daniela Cimpean și Peter Ferenc, vor susține marți, 8 noiembrie, de la ora 11.00, o conferința de presa comuna care va avea loc la limita județelor Mureș și Sibiu. "Au fost finalizate lucrarile de reabilitare la DJ 106 Agnita – Sighișoara in data de 30…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a afirmat joi, 3 noiembrie, ca saluta "anunțul facut de premierul Nicolae Ciuca" potrivit caruia "Guvernul va susține reaprobarea in Parlament a proiectului care vizeaza inclusiv finalizarea lucrarilor la hidrocentrala și barajul de la Rastolița." "Reintoarcerea…

- Licitațiile pentru magistrala de apa Luduș – Miheșu de Campie au fost lansate in Sistemul informatic colaborativ pentru achizitii publice, a anunțat joi, 3 noiembrie, prefectul județului Mureș, Mara Toganel. "Urmeaza ca pana in 5 decembrie sa fie depuse ofertele companiilor interesate de proiectare…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, s-a intalnit joi, 13 octombrie, cu Alecsandra Matei, antrenoare de Taekwondo, și cu Lorena Chirteș, campioana mondiala la proba tull individual. "Lorena Chirteș este campioana mondiala la proba tull individual Taekwondo World Cup 2022 din Slovenia. Astazi m-am…

- Mureșenii doresc sa consume produse locale de calitate, de aceea, susțin solicitarea fermierilor mureșeni de a crea un targ local al produselor din județul nostru, organizat lunar in Targu Mureș. Am avut o prima discuție pe aceasta tema cu reprezentanții Primariei Targu Mureș și ai Consiliului Județean…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel: Contractul pentru proiectarea și execuția Centurii Sighișoara va fi semnat in cateva zile, dupa ce ieri a fost ultima zi in care se puteau depune contestații in urma reevaluarii ofertelor de catre CNAIR. Pentru ca nu au fost inregistrate contestații, asocierea…