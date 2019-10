Stiri pe aceeasi tema

- Fiat Chrysler si PSA, proprietarul Peugeot, negociaza o fuziune care ar putea crea un producator auto in valoare de 50 de miliarde de dolari, a declarat marti o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters.

- Salonul Auto de la Frankfurt se desfașoara in aceasta perioada intr-un format restrans ca urmare a absenței a numeroși constructori europeni. Toate brandurile Alianțelor Renault-Nissan-Mitsubishi și Fiat-Chrysler, la care se adauga Grupul PSA Peugeot-Citroen, Volvo, Toyota și Kia se numara printre marii…

- Spania si Italia par sa fi ajuns la un acord privind debarcarea in portul spaniol Mallorca a celor 107 migranti blocati pe mare de 18 zile, a anuntat luni nava umanitara Open Arms, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Open Arms a descris aceasta decizie drept una ''de neinteles'' data fiind deteriorarea…

- La propunerea presedintelui Constantin Radulescu, consilierii judeteni au aprobat, in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea de miercuri, 14 august 2019, un nou Acord de Parteneriat intre UAT Comuna Vladesti, in calitate de lider (Partener 1) si UAT Judetul Valcea, in calitate de partener (Partener…

- Toți consilieri speciali ai guvernului Marii Britanii au fost obligați sa iși anuleze concediile din perioada verii din cauza faptului ca echipa din Downing Street accelereaza pregatirile pentru ieșirea din UE fara un acord. Potrivit Politico , Eddie Lister,unul dintre cei mai importanți consilieri…

- David Benioff si Dan Weiss, creatorii seriei de televiziune ''Game of Thrones'', au semnat un acord cu platforma de video la cerere Netflix pentru scrierea si realizarea unor noi productii, au anuntat miercuri cele doua parti, scrie Agerpres, citand AFP.

- Actiunile Renault au crescut luni, dupa ce Wall Street Journal (WSJ) si Financial Times (FT) au anuntat ca Nissan si partenerul sau francez de alianta incearca sa ajunga la un acord pentru refacerea parteneriatului, in vederea reluarii negocierilor de fuziune dintre Renault si

- Vor exista oportunitați in luna septembrie pentru parlamentarii care vor sa opreasca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, a declarat duminica parlamentarul din opoziție Jon Ashworth, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Publicațiile britanice au relatat…