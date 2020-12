Fiat Chrysler Automobiles investește 2 mld. euro in Polonia, unde va produce mașini sub brandurile Jeep, Fiat si Alfa Romeo Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va investi doua miliarde de euro in fabrica sa din Tychy, Polonia, a anuntat marti pe Twitter vicepremierul Jaroslaw Gowin, transmite Bloomberg. Din semestrul doi 2022, FCA intenţionează să înceapă fabricarea vehiculelor electrice şi hibride în Polonia. Compania va extinde şi moderniza fabrica din Tychy, regiunea industrială Silezia, unde vor fi produse maşini…