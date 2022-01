Feyzana lansează piesa și videoclipul Mai Sus Se știe ca tinerii artiști din Republica Moldova sunt foarte talentați și mereu prinși in activitate muzicala. Exact și in cazul tinerei interprete Feyzana, cea care la doar 10 ani este, deja, o mica vedeta. Originara din Chișinau, Feyzana are un bagaj de experiențe și un amalgam de emoții pozitive, fiind laureata a concursurilor și festivalurilor muzicale naționale și internaționale. Prenumele ei, apropo, este o combinație dintre “Feyza” și “Ana”, avand origine turca și latina, este un prenume unic, iar semnificația reliefeaza ideea de grație și prosperitate. Dragostea pentru muzica o are de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

