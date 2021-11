Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul Tribunalului Arad au reconstituit figura copilului ucis și incendiat, din Arad, și au facut publice mai multe fotografii cu reconstrucția pentru a cere ajutorul in identificarea acestuia. Conform datelor anchetatorilor, este vorba despre o fetița care are varsta de 5-6 ani,…

