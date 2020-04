Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Inviere, la Maternitatea Buzau a fost adusa pe lume o fetița sanatoasa, cu greutatea 3 kilograme. Nașterea a fost spontana și a fost inregistratala ora 05:22. Scorul Apgar primit de nou-nascuta a fost 9. Mama este din comuna Unguriu și a adus-o pe lume pe fetița in mod natural.

- Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca va imparți lumina, in noaptea de Inviere, chiar daca a avut probleme cu autoritatile, dupa ce a circulat fara declaratie pe propria raspundere.Finantatorul FCSB-ului a anuntat ca in noaptea de Paste, insotit de un preot, va lua lumina de la aeroport si o…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis miercuri seara ca s-a modificat complet acordul cu Biserica Ortodoxa, dupa ce in spațiul public au aparut critici dure cu privire la decizia inițiala, de realxare a restricțiilor de distanțare pentru credincioșii care vor sa mearga la Biserica, de Paște.…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa imparta credinciosilor Lumina Sfanta in seara Invierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat,…

- Ministerul de Interne va permite deplasarea credincioșilor pentru distribuirea “Paștilor” vineri și sambata, dupa un program, in locuri special amenajate, in afara bisericilor, ca la magazine. Lumina va fi adusa de catre patrulele de polițiști in Noaptea de Inviere. Ministrul Afacerilor Interne a susținut…

- Arhiepiscopia Clujului a anunțat ca, in acest an, anafura de Paste (painea sfințita, cu vin sau Paștile) va fi distribuita acasa credincioșilor de catre voluntari, sub forma de prescuri mici sau painișoare, ambalate direct de brutarii, iar alaturi se va afla un pahar etanș sau sticluța cu vin intr-o…

- In urma cu puțin timp, președintele Klaus Iohannis a facut un anunț oficial cu privire la noaptea de Inviere. De asemenea, le-a vorbit romanilor aflați in diaspora și le-a cerut sa nu vina acasa de sarbatori!

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a transmis, joi, ca ”nadajduiește” ca bisericile sa fie deschise, iar credincioșii sa poata participa la slujba in noaptea de Inviere din 19 aprilie. Ierarhul susține ca propune acest lucru dupa ce a observat ca ”exista locuri in societate unde cetațenii sunt liberi…