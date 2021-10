Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a fost acroșata de trenul Regio Campulung Moldovenesc – Suceava, marți, in jurul orei 15.50, doi dintre cei trei ocupanți ai autoturismului fiind transportați la spital. Impactul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferata simpla. Șoferul a intrat pe calea ferata și a ...

- La data de 10 septembrie 2021, in jurul orei 17.00, polițiștii din Cugir au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Constructorului din oraș. Un tanar de 24 de ani, din comuna Pianu, in timp ce efectua o manevra de mers inapoi, a acroșat o femeie de 79 de ani, din Cugir,…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in cartierul Unirea. Un pieton a fost lovit de o mașina. Un apel la 112 a solicitat intervenția de urgența a echipajelor salvatorilor in cartierul Unirea. UPDATE: Bunicuța a decedat. Un pieton a fost lovit de mașina. Impactul se pare ca…

- La data de 4 septembrie 2021, in jurul orei 16,30, polițiștii din Blaj au intervenit au intervenit, pe raza comunei Jidvei, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca o minora, in varsta de 8 ani, in timp ce se deplasa pe marginea…

- Clipe de groaza in aceasta dimineața in satul Liești din Vrancea! O copila de doar trei ani a fost lovita din plin de o mașina. Impactul a fost unul foarte violent pentru corpul copilei, astfel deși a fost transferata de la un spital la altul, tot nu a supraviețuit. Medicii au fost nevoiți sa constate…

- O fetita de 3 ani din satul vrancean Liesti, comuna Slobozia Bradulului, a murit marti dimineata dupa ce a fost calcata de o mașina. Soferul a luat copila de pe șosea și a plecat cu ea spre spital. Potrivit IPJ Vrancea,accidentul a avut loc marti dimineata in satul Liesti. Nu se stie cum copila a…

- Incidentul s-a petrecut duminica, 15 august, la ora 19:30, dupa ce un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea un autoturism pe strada 130 din localitatea bihoreana Oșorhei, dinspre D.N.1 inspre Fughiu, a accidentat o minora de 3 ani, din Oșorhei, care, nesupravegheata,…

