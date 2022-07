Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Zagreb nu i-au permis duminica presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, sa faca o vizita privata la lagarul de la Jasenovac, cunoscut ca "Auschwitzul croat", relateaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un autobuz, pe Prelungirea Ghencea, din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un barbat de 59 de ani, aflat pe bicicleta, a murit miercuri intr-un accident produs pe DN 15, in județul Neamț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- O femeie de aproximativ 50 de ani a murit luni dimineața intr-un accident in care au fost implicate un camion și un autoturism, produs in județul Argeș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O fetița in varsta de 11 ani a murit, miercuri, spulberata de o mașina, pe DN 72A, in localitatea Ghimboieni, județul Dambovița, dupa ce a traversat neregulamentar, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O fetita in varsta de sase ani a fost accidentata mortal, joi, in timp ce traversa un drum national, in localitatea argeseana Mihaesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- O politista a fost ranita, vineri, dupa ce autospeciala pe care o conducea a fost lovita de un alt autovehicul, pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Bucuresti. In urma accidentului, femeia a fost transportata la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O fetița in varsta de 9 ani a murit, joi, dupa ce a fost spulberata de o mașina, in localitatea Bazna, județul Sibiu, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…