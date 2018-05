Fetiţă de patru ani găsită moartă în apele râului Someş Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Bistrita-Nasaud, Ciprian Pacurar, a declarat ca fetita avea traumatisme puternice la cap si torace. "Din pacate, s-a declarat decesul fetitei", a spus Pacurar, potrivit Mediafax. Fetita din Rodna a fost cautata, miercuri, de mai multe echipaje ale pompierilor militari, voluntari si de jandarmi, dupa ce a cazut in apa in timp ce se afla cu o prietena de-a ei, tot de patru ani, pe malul raului Somes. Copila a fugit acasa si a anuntat ca prietena ei a cazut in apa, trupul fetitei fiind gasit in mai putin de o ora. Fetita din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de patru ani a murit inecata in raul Someșul Mare. Copila a fost gasita in stop cardio-respirator de catre echipajele de intervenție, cu multiple traumatisme puternice la cap și la torace. Miercuri la pranz, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud au intrat in…

- Un fetița de doar patru anișori din Rodna se afla in stop cardio-respirator, dupa ce a cazut in raul Someș, in urma cu circa 40 de minute. Micuța a fost gasita de echipele de intervenție ale ISU BN in dreptul localitații Maieru. Echipajul de prim ajutor a inceput manevrele de resuscitare și in sprijinul…

- Un tanar din Republica Moldova a fost gasit impuscat pe un camp, in Bistrita. Barbatul de 31 de ani a fost gasit sambata dimineața in localitatea Cepari. La locul faptei nu a fost gasita nicio arma, anchetatorii urmand sa stabileasca daca a fost folosita una letala sau neletala. Se pare ca acesta a…

- Fetitei de 3 ani disparuta de acasa in a doua zi de Paste, a fost gasita de politisti. Din pacate, copila nu mai era in viata. Ea s-a inecat in raul Arges. Fetita in varsta de 3 ani, care a disparut la data de 9 aprilie, din Oltenița, județul Calarași, a fost gasita inecata in raul Argeș la o distanța…

- O fetita in varsta de 3 ani, din orasul Oltenita, judetul Calarasi, a disparut, luni, din fata casei. Copila este cautata de politistii, verificarii fiind facute si in cursul noptii.

- Potrivit procurorilor care cer arestarea preventiva a educatoarei care si-a ucis fiica de patru ani in baie, oribila crima a avut loc in jurul orei 17.30. Femeia se afla impreuna cu fiica, in baia din locuinta acestora. Copila se spala și se juca in cada, cand mama a impins-o cu capul sub apa pana…

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de acasa, din orasul Baia de Aries si nu a revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 2 […]

- O fetița in varsta de 12 ani care a cazut duminica de la etajul opt al unui bloc din Deva, fiind transportata la spital in stare grava, a murit din cauza multiplelor leziuni interne si externe. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat…