Stiri pe aceeasi tema

- Generalul David Petraeus a declarat ca contraofensiva ucraineana este „foarte impresionanta” și poate avea succes, adaugand ca ucrainenii sunt „hotarați sa iși elibereze țara”, transmite The Guardian. Petraeus, care a fost director al CIA și a condus inainte forțele internaționale in Irak și Afganistan,…

- Ucraina ar fi bine sa lanseze o contraofensiva separata de cea impotriva trupelor rusești, pentru a invinge dușmani mai perfizi: oligarhii și marea corupție. Puțin probabil sa o ajute Occidentul. Un grup restrans de oameni de afaceri, mulți dintre ei devenind fabulos de bogați prin manipularea procesului…

- O lume intreaga e cu ochii pe Ucraina in așteptarea contraofensivei care sa-i alunge pe ruși. Exista insa analiști care spun ca ucrainenii au facut prima mutare, iar printre ei e și generalul (r) Cristian Barbu, care spune ca aceasta contraofensiva a inceput deja, facilitata de erorile rușilor.

- Bombardamentele puternice de vineri din Ucraina au ucis cel puțin noua persoane. Sunt primele atacuri aeriene de amploare in aproape doua luni. Zelenski promite „un raspuns corect” din partea Ucrainei și a lumii.

- Declaratiile facute in Occident despre o posibila incepere a negocierilor intre Rusia si Ucraina abia dupa contraofensiva Kievului sunt un fel de "schizofrenie", a afirmat marți, 25 aprilie, șeful diplomației ruse, in urma vizitei efectuate la New York in cadrul presedintiei pe care Moscova o deține…

- Aceasta cifra reprezinta o creștere brusca a numarului de trupe rusești care au sunat pentru a se preda sau a-și preda unitațile armatei ucrainene, a declarat un purtator de cuvant al liniei telefonice directe create in scopul facilitarii predarii soldaților ruși care nu vor sa ia parte la razboi și…

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- "Ucraina nu poate declansa in acest moment contraofensiva militara pentru a-i alunga pe rusi pentru ca nu are munitie, echipamente grele si avioane de lupta", spune presedintele Volodimir Zelenski.