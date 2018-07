Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost dat peste cap intr-o intersectie aglomerata din Timisoara, dupa un accident rutier care a avut loc intre doua autoturisme. Incidentul in urma caruia un copil a fost ranit s-a produs pe Calea Sever Bocu, la intersectia de langa benzinaria OMV. Unul dintre soferii implicati in incident,…

- MASURA…Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a solicitat conducerii Consiliului Judetean Vaslui aprobarea inchiderii liniei de garda de la cabinetul de medicina dentara de urgenta a spitalului, pe motiv de lipsa de eficienta. Decizia se va lua joi, la sedinta Consiliului Judetean, consilierii…

- Incidentul s-a întâmplat în momentul în care autogrederul efectua manevre pentru depozitarea unor materiale s-a rasturnat pe o panta abrupta. Potrivit ISU Cluj, persoana a ramas încarcerata în cabina utilajului, mâna dreapta fiind prinsa între…

- Direcția de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui a declanșat o ancheta, miercuri dupa-amiaza, in cazul fetiței de 11 ani care a disparut de acasa in cursul nopții de marți pe motiv ca a fost parasita de catre mama sa, copila fiind gasita dupa 13 ore de cautari desfașurate de peste o suta…

- Fetița de 11 ani, din județul Vaslui, disparuta de acasa in cursul nopții de marți și care lasase un bilet de adio in care le transmitea parinților ca vor plange la mormantul sau, a fost gasita in viața, dupa mai bine de 13 ore de cautari ale polițiștilor, jandarmilor, pompierilor și localnicilor din…

- Bebelușul de numai un an a fost lasat in mașina, prinsa in scaunul special pentru copii. Tatal ei adoptiv a uitat o zi intreaga ca fetița se afla acolo. Incidentul care a avut loc in East Nashville, SUA, este de-a dreptul șocant. Fetița de un an a fost lasata in camioneta familiei, in fața casei in…

- Incidentul s-a petrecut a școala gimnaziala din Bistrița-Bargaului. O fetița de 11 ani, eleva in clasa a IV-a a fost scoasa la tabla, alaturi de alți trei colegi, iar invațatorul Dumitru Dragota le-a cerut sa rezolve un exercițiu la matematica. Fetița s-a blocat și nu a mai scos niciun cuvant,…

