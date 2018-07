Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani din localitatea satmareana Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, Romania a fost data disparuta sambata, fiind cautata de 25 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare.

- O fetita in varsta de doi ani a fost data disparuta, iar echipe de politisti, pompieri, jandarmi si voluntari o cauta sambata. Parintii au sunat la numarul de urgente 112 pentru a anunta disparitia, dupa ce si-au lasat cei trei copii intr-o caruta, pe camp.

- Alerta maxima: Fetita de doi ani disparuta. 25 de angajati ai Ministerului de Interne o cauta O fetita de doi ani din localitatea satmareana Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, a fost data disparuta sambata, fiind cautata de 25 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, a informat Inspectoratul…

- Fata de 13 ani care a disparut in apele raului Vedea, in apropiere de comuna teleormaneana Smardioasa, a fost gasita sambata decedata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Fata a fost data disparuta joi, iar de atunci a fost cautata de pompieri si scafandri.…

- Trupul unui barbat in varsta de 67 de ani a fost scos de pompieri joi dupa-amiaza din canalul Enisala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta" al judetului Tulcea. "Statia...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat azi-noapte, in jurul orei 23.00, dupa ce un barbat a fost dat disparut, in satul Acriș – Vama Buzaului. Se pare ca persoana disparuta s-ar fi inecat in Raul Buzau. „ Persoana nu a fost gasita, cautarile fiind oprite in jurul orei 2.30,…

- Tanara din satul Letea data disparuta in seara zilei de joi, 26 aprilie, in timpul unui accident petrecut pe Dunare, nu a fost gasita pana in prezent, iar pompierii continua sa-i caute corpul in apele fluviului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al Judetului Alba selectioneaza candidati pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant pentru formarea initiala a personalului MAI – sesiunea 2018 și sesiunea Ianuarie 2019 (Școlile postliceale ale M.A.I.): Academia de Politie „Alexandru…