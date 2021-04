Fetiță de 12 ani, dispărută dintr-o localitate clujeană. Ați văzut-o?

Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 18.00, FERENȚI CORINA-DENISA de 12 de ani, din comuna Camarașu, sat Sâmboleni , a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors.



SEMNALMENTE: Înaltime 1.30 m, 40 kg, constitutia fizica atletica, fata lunguiața, ochii negri , ten masliniu, parul negru și lung.



La momentul plecarii, minora purta pantaloni lungi de culoare verde, tricou de culoare… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 12 aprilie 2021, in jurul orei 18, FERENȚI CORINA-DENISA, in varsta de 12 de ani, din comuna Camarașu, sat Samboleni, județul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Fata are inaltime 1,30 m, 40 kg, constitutia fizica atletica,…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 18.00, FERENȚI CORINA-DENISA de 12 de ani, din comuna Camarașu, sat Samboleni , a plecat voluntar de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 1 martie, in jurul orei 20.00, MATEI VLAD DENISA LAURA, de 15 de ani, din comuna Baișoara, sat Frasinet, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. SEMNALMENTE – inalțime aproximativ 1.65 m, greutate 90 kg, constituție atletica,…

- O minora in varsta de 15 ani, din comuna/sat Florești, a plecat de la domiciliu, in data de 1 martie, insa nu s-a mai intors. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 1 martie, in jurul orei 12.00,…

- O minora in varsta de 15 ani, din comuna/ sat Florești, a plecat de la domiciliu, in data de 1 martie, insa nu s-a mai intors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 1 martie, in jurul orei 12.00, REDEȘ SORANA YOTIS, de 15 de ani, din comuna/sat Florești, a plecat voluntar de la…

- O inregistrare video in care politisti incatuseaza si stropesc cu gaz cu piper o fata de culoare in varsta de noua ani, in orasul Rochester, in statul New York, provoaca un nou val de indignare fata de metodele fortelor de ordine, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fata - a carei identitate…

- O inregistrare video in care mai mulți politisti incatuseaza si „trateaza” cu gaz lacrimogen o fetița de culoare , in varsta de noua ani, din orasul Rochester (statul New York) a provocat un nou val de indignare in SUA fata de metodele fortelor de ordine, relateaza luni AFP. Potrivit comandantului adjunct…

- Potrivit unei cercetari BBC, un tanar brazilian de culoare are de cinci ori mai multe sanse sa fie impuscat de politie decat unul alb. Cercetarea a subliniat de asemenea nivelul uluitor de violenta utilizata de politia braziliana in principalele orase ale tarii. BBC a analizat mai mult de 1.200 de victime…