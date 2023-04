Fetiță de 10 ani, spulberată de o mașină pe un drum județean din Vâlcea. Din păcate, copila a decedat pe loc O fetita de 10 ani a decedat, luni, dupa ce a fost acrosata de un autoturism pe o drum judetean din localitatea valceana Dragoesti.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, copila a fost gasita inconstienta si, in ciuda eforturilor personalului medical de a o salva, a decedat la scurt timp dupa producerea accidentului."Sosit la fata locului, echipajul a constatat ca este vorba de o fetita de 10 ani in stop cardio respirator. S-au executat manevre de resuscitare, dar din pacate, la ora 15,05 s-a declarat decesul de catre medicul de la ambulanta", a transmis… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

