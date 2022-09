Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul militar declanșat de Vladimir Putin in Ucraina este momentan limitat la teritoriul vecinului sau de la vest, chiar daca Rusia a declanșat un adevarat razboi hibrid la adresa Occidentului. Cu toate acestea, Polonia, țara membra UE și NATO, anticipeaza ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 178. Vladimir Putin și Emmanuel Macron au convenit asupra necesitații ca o echipa a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) sa fie trimisa la centrala nucleara Zaporojie de indata ce acest lucru este posibil, a anunța

- Agravarea conflictelor cu sarbii minoritari ar putea duce la un nou conflict armat intre Serbia și Kosovo, incurajat de Vladimir Putin, a declarat miercuri premierul kosovar Albin Kurti, intr-un interviu pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nu ar putea exista castigatori intr-un razboi nuclear si nu ar trebui sa se inceapa vreodata un astfel de razboi, a declarat luni Presedintele rus Vladimir Putin intr-o scrisoare adresata participantilor la Conferinta privind Tratatul de Neproliferare Nucleara (TNP).

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri seara ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in zilele urmatoare, discutia urmand sa se concentreze pe situatia unor cetateni americani aflati in detentie in Rusia. Fii la curent cu…

- SUA estimeaza ca pierderile rusești in Ucraina au ajuns pana in prezent la aproximativ 15.000 de morți și poate 45.000 de raniți, a declarat miercuri directorul CIA, William Burns, adaugand ca și Kievul a suportat pierderi semnificative. La aproape cinci luni de cand președintele Vladimir Putin a ordonat…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Vladimir Putin nu este altceva decat o forța a raului. El este personal responsabil pentru zeci de mii de morți in Ucraina printr-un act de agresiune neprovocata, conceput pentru a indeplini o viziune de mareție naționala și personala care nu are niciun fundament in lege, politica sau moralitate. Sunt…