Fetele din tenis fug de America

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele doua castigatoare ale turneului US Open, Bianca Andreescu, locul 6 WTA, care s-a impus in 2019, si Naomi Osaka, locul 10 WTA, care a triumfat in 2018, ar putea sa nu participe la editia din acest an, anunța news.ro.Cu cateva zile inaintea inchiderii listei pentru tabloul principal…

- Purtând caști de protecție și tricouri galbene, mame din America îi confrunta pe agenții federali care poarta echipament de lupta, pentru a-i proteja pe protestatarii din Portland și, în curând, în alte orașe în care președintele Trump a spus ca va trimite forțe federale,…

- "Vreau sa o depasesc pe Serena si victoriile ei. Poate chiar pe Chrissy Evert, cine stie? Margaret Court. Imi place sa am visuri marete, imi ofera mai multa motivatie sa pasesc pe teren si sa continui sa fac ceea ce fac. In tot ceea ce fac, dau mereu 150- si vreau mereu sa fiu cea mai buna la asta.…

- Muzeul de Istorie Naturala din New York va demonta de la intrarea principala statuia lui Theodore Roosevelt, cel de-al 26-lea presedinte al Statelor Unite. O țara care iși arunca istoria la gunoi, manata cu biciul de manjitori și demolatori: noua societate post-George Floyd. Monumentul il reprezinta…

- Circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) se va relua pe 14 august la Washington, iar turneul de Mare Slem de la Roland Garros se va desfasura intre 27 septembrie si 11 octombrie, potrivit noului calendar oficializat miercuri de ATP, scrie presa internationala. Dupa turneul ATP 500…

- In ultimele 24 de ore, SUA a inregistrat 774 de noi decese din cauza Covid-19, ceea ce duce numarul total al persoanelor care au murit dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus la 100.579. La nivel de state, cele mai multe cazuri si decese sunt in New York. 29.450 de persoane au murit in acest stat…

- Hidroxiclorochina, prezentat in Europa ca medicamentul minune , cu efecte spectaculoase pozitive in tratarea cazurilor de coronavirus, nu a avut efecte terapeutice in America. Un studiu prezentat intr-o...

- Romancele sunt foarte descurcaretele, astfel ca au vazut și in aceasta situație dramatica o noua oportunitate. Au lansat recent un album cu piese religioase pe care le prezinta ca și ”compoziții anti-virus dictate de catre Sfantul Duh”. Albumul trupei Indiggo este cantat integral in limba engleza…