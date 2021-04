Fetele de la Fortuna Becicherecu Mic au pierdut derby-ul din play-off cu U Olimpia Cluj. Ardelencele, aproape de un nou titlu

Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1 Feminin programeaza in acest weekend meciurile etapelor cu numarul 4 din play-off și din play-out. Dupa primul pas greșit facut in acest sezon, 0-0 la Galați cu Universitatea, multipla campioana „U” Olimpia Cluj va da piept cu Fortuna Becicherecu Mic, in cel mai interesant meci al rundei. Echipa…

- Ambitia a invins valoarea. Cam asa s-ar putea descrie in cateva cuvinte derby-ul salajean de sambata, dintre Sportul Simleu si SCM Zalau. Echipa din Simleu, cu un lot format aproape in totalitate din jucatori salajeni, fara experienta la nivelul Ligii a III-a, a dat dovada de multa ambitie si dorinta…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, și au stabilit programul și clasamentul din play-off. FCSB beneficiaza de acest lucru și pornește din postura de lider. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - CFR ClujIerarhia finala din play-out va fi stabilita luni, dupa meciurile Viitorul…

- Ajunsa pe primul loc in Seria a X-a a Ligii a III-a dupa sase etape, in urma victoriei obtinute pe terenul Gloriei Bistrita, 4 – 0, SCM Zalau a fost nevoita sa paraseasca sambata fotoliul de lider, in urma esecului suferit pe terenul celor de la Minaur Baia Mare. Zalauanii au fost invinsi cu scorul…

- Fortuna Becicherecu Mic a trecut cu bine peste esecul de la Arad, din prima etapa a play-off-ului. Timisencele au invins astazi, pe teren propriu, intr-o maniera categorica gruparea Universitate Galati, scor 6-1. Golurile formatiei din Becicherec au fost inscrise de Shaira Pera (min. 18), Laura Rus…

- Liga 1 Feminin se reia cu play-off și play-out, iar marea noutate este ca un meci pe etapa se va vedea pe FRF TV. Derby-ul primei etape a play-off-ului Ligii 1 Feminin este, fara indoiala, confruntarea dintre Piroș Security Arad și Fortuna Becicherecu Mic, duel programat duminica, 14 martie, de la ora…

- Inter - Atalanta se joaca azi, de la 21:45, in derby-ul etapei a 26-a din Serie A. Ambele echipe sunt neinvinse in ultimele etape de campionat și se anunța un meci spectaculos pe Meazza. Inter are șase victorii pe linie in Serie A și conduce ierarhia din Italia, cu trei puncte deasupra lui AC Milan,…

- Ciprian Marica, 35 de ani, fost jucator la Dinamo și FCSB, a analizat confruntarea de miercuri seara din Liga 1. Dinamo și FCSB se infrunta miercuri, 3 februarie, intr-un meci din etapa #21 a Ligii 1. Partida va incepe la ora 20:45 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. „Atat timp cat…