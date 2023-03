Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza astazi, in circuitul numismatic, o moneda de aur și o moneda de argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei Mari. Anunțul a fost facut de BNR.Aversul monedei din aur reda cupola Palatului Adunarii Deputatilor din Bucuresti, in perioada interbelica,…

- Asociatia Comunitatea Tinerilor Basarabeni din Constanta a anuntat ca, in perioada 24 ndash; 27 martie 2023, va organiza Festivalul Cultural "Zilele Basarabiei" in scopul promovarii valorilor si mentinerii vietii spiritului romanesc printre etnicii romani prin derularea de activitati cu caracter cultural,…

- Liviu Negoița are o avere impresionanta, dar merge cu o mașina ieftina și murdara. Ei bine, nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro. Iata cum l-au surprins paparazzii noștri pe fostul primar al Sectorului 3 din București!

- Marca auto italiana Dallara a intrat pe piața din Romania, prin importatorul Forza Rossa. Marca auto sport, exclusivista, și-a facut debutul la noi in țara in prezența fondatorului sau, inginerul Gian Paolo Dallara, printr-un eveniment organizat la București. La eveniment a fost prezentat și primul…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți, 14 februarie 2023, in jurul orei 15.30, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. The post CUTREMUR de 5,7 grade Richter in Oltenia. Seismul s-a resimțit in București și Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- La trei saptamani dupa ce v-am relatat ca am mancat, la restaurantul McDonald’s Valea Cascadelor din București, un hamburger cu bucați de elastic in el , fix in aceeași locație din sectorul 6, angajații au comis-o din nou. Șefa de restaurant a dat afara un batran care statea la masa liniștit. Limbajul…

- Polițiștii fac joi dimineața percheziții in București, Ilfov și Prahova in dosarul in care sunt cercetați frații Tate pentru trafic de persoane și viol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …