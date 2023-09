Festivalul World Class BeHealthy vine la Timișoara cu activități de health & fitness gratuite pentru toți! Romania ocupa locul 4 in Europa la sedentarism! Peste 6 din 10 romani nu fac niciodata exerciții fizice sau sport! Este rezultatul celui mai recent sondaj Eurobarometru (mai 2022). Aceasta statistica alarmanta nu afecteaza doar sanatatea și bunastarea populației, ci reprezinta și o povara financiara semnificativa asupra cheltuielilor de sanatate publica din Romania. Costurile estimate […] Articolul Festivalul World Class BeHealthy vine la Timișoara cu activitați de health & fitness gratuite pentru toți! a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

