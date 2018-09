In acest week-end, la Rasnov va avea loc Festivalul Vinului, eveniment ajuns la cea de-a treia editie. In Piata Unirii din localitate se vor afla, sambata si duminica, zeci de crame din tara si strainatate, dar și artiști gata sa insuflețesca atmosfera. Sambata, 1 septembrie 2018, de la ora 12.00, in Piața Unirii din Rașnov se da startul celei de a III-a ediții a Festivalului Vinului - „Rose'n'Wine Fest 2018”....