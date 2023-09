Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 151 de ani de cand Avram Iancu nu mai este printre noi. Pentru toți romanii, moștenirea sa trebuie sa ramana veșnic vie. Pentru ca Avram Iancu este mai mult decat un simbol, este un reper al simțirii și spiritului de jertfa in numele celor mai sfinte idealuri ale Neamului Romanesc.…

- In urma cu puțin timp, la Sebiș a avut loc un accident de circulație pe strada Victoriei. In evenimentul rutier au fost implicate un microbuz și un autoturism. Sunt cinci victime, patru din microbuz și una din autoturism și au refuzat transportul la spital. The post Accident la Sebiș: cinci persoane…

- Noaptea minții: au votat majorarea apei potabile și a canalizarii, cu gandul probabil și la propriul buzunar. Totul s-a intamplat la Beliu, conform surselor noastre, unde doi consilieri locali, angajați ai Companiei de Apa-Canal au votat o majorare uriașa, care i-ar fi afectat și pe cei care i-au trimis…

- TaiK lanseaza videoclipul piesei „Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida. Piesa face parte de pe albumul „Dau Palme”, albumul de debut al artistului. „Lasa-ma” este produsa chiar de Taik in studioul OMG Production, iar videoclipul este regizat de Marco Barbu. “”Lasa-ma” este o piesa cu mesaj la care am…

- Astazi, apele Mureșului au scos in zona Port Arthur cadavrul unui barbat. Polițiștii au aratat ca este vorba de cadavrul unui barbat de aproximativ 30 de ani care s-ar fi inecat in urma cu 2-3 zile. „Astazi, in jurul orei 10:20, prin 112 a fost sesizata prezența unui cadavru in raul Mureș, zona Port…

- A mai ramas puțin pana cand chitarele vor rasuna din nou la poalele Castelului Mocioni de la Bulci, unde toata suflarea (din țara, dar nu numai) nostalgica dupa perioada hippie se intrunește pentru cel mai colorat și frumos eveniment de peste an, ajuns la cea de a 15-a ediție. Trei dintre organizatori,…

- O veste trista pentru iubitorii muzicii populare: cunoscutul solist Aurel Ungur a murit. Prietenii sai, familia dar și cei care i-au iubit muzica sunt șocați de dispariția brusca a artistului. Aurel Ungur va canta in formația ingerilor. Cantece precum „Cantecul șoferului”, „Mai nana de la Carand”, „Mai…

- In prima duminica a lunii iulie, sarbatorim Ziua Justiției. Justiția este unul dintre pilonii de baza ai statului de drept. O funcționare ireproșabila a Justiției este garanția ca fiecare cetațean iși va gasi dreptatea apeland la instanțe, ceea ce creeaza premisele unei societați in care puterea Legii…