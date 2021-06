Stiri pe aceeasi tema

In perioada 23 – 25 iulie 2021, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza Festivalul „Padina

- Istoria, cultura si valorile europene au fost pe 9 mai 2021, sarbatorite de Consiliul Judetean Dambovita, Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” si Centrul Judetean de Cultura Dambovita prin actiuni cultural – istorice, organizate atat in comuna Potlogi – la Palatul Brancovenesc, cat si in municipiul…

Ziua Europei a fost marcata, duminica, 9 mai, de catre Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița și

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca”, organizeaza duminica, 9 Mai, mai multe actiuni culturale, prin care sarbatoresc Ziua Europei.

Ziua Europei va fi marcata, duminica, 9 mai, de catre Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița și

- In semn de pretuire pentru salvatorii de vieti omenesti, pentru sacrificiile si eforturile continue pe care acestia le intreprind, Centrul Judetean de Cultura Dambovita organizeaza un concert extraordinar intitulat „Onoare si Recunostinta Spitalului Judetean de Urgenta”.Concertul va avea loc in data…

- Prima editie The Jazz Cave Festival va avea loc in perioada 2 - 4 iulie 2021, in Pestera Ialomitei din Masivul Bucegi. Biletele si abonamentele au fost puse in vanzare prin reteaua myticket.ro, potrivit unui comunicat remis News.ro. Programul concertelor va fi insotit de proiectii de film,…

- In fiecare an, pe data de 15 aprilie este marcata Ziua Mondiala a Artei, ca o recunoastere a contributiei oamenilor de cultura la imbogatirea spiritualitatii universale.Pentru ca „In viata, frumusetea dispare, in arta, nu”, asa cum spunea Leonardo da Vinci, Centrul Judetean de Cultura Dambovita celebreaza…