Festivalul Outernational Virtual, evenimentul care aduce tablete copiilor din Negresti

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Politia Romana si Compania Nationala Cai Ferate, impreuna cu Mercury 360, a demarat o campanie de prevenire a accidentelor prin electrocutare, produse in zonele feroviare. „O fotografie pe tren poate parea o idee buna pentru o postare in social media, insa puțini sunt cei care știu riscurile pe…

- 54 de tablete a reușit Arhiepiscopia Clujului sa adune in cadrul campaniei lansate la inceputul lunii mai. O parte din acestea vor ajunge la elevii defavorizați din Bistrița-Nasaud. Arhiepiscopia Clujului a adunat aproape 29.000 de lei in cadrul campaniei „Daruiește o tableta pentru o șansa la educație”,…

- Primaria Lespezi vrea sa achizitioneze 600 de abonamente de trafic de date cu tablete incluse, pentru care a alocat suma de 571.536 de lei fara TVA. Abonamentele pe baza carora ar urma sa se desfasoare invatamantul la distanta vor avea o valabilitate de 30 de luni. Pe langa criteriul financiar, care…

- Copiii din mediul rural al judetului Iasi pot participa la cursurile online cu ajutorul oamenilor care au donat calculatoare, laptopuri sau telefoane mobile. Campania, lansata la inceputul lunii mai de cabinetul parlamentar al senatorului Dan Lungu, continua si astazi.

- Educația la distanța in perioada pandemiei necesita investiții in aparate pe care nu toți elevii și le permit. 375 de elevi din Prahova și Ilfov vor primi tablete din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor. Achizițiile se fac in baza unei liste intocmite de clericii din eparhie impreuna cu inspectoratele…

- Puține companii IT din Cluj au sarit sa se implice in campania inițiata de Inspectoratul Județean Școlar ”Ajuta un copil!”, pentru a dona tablete sau laptopuri pentru elevi.”Noi am trimis scrisoare catre companii clujene, catre universitați, catre primarii, sa se implice in campania noastra pentru a…

- In cel mai vestic județ al țarii demareaza Campania e-learning TM, privind dotarea elevilor din județul Timiș cu laptopuri, tablete sau smartphone-uri, necesare pentru accesarea platformelor electronice de invațare (e-learning). Conform situației realizate de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, un…

- Reprezentantii copiilor din mediul rural ii scriu ministrului educatiei Foto: Arhiva. Reprezentantii copiilor din mediul rural, inclusi în programele World Vision România, cer ministrului educației revizuirea unora dintre deciziile cu privire la modul în care se va desfașura școala…